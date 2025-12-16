Министерство на транспорта одобри 117 милиона лева за интермодалния терминал в Русе
© МТ
Интермодалният терминал ще бъде изграден на територията на закритата гара Русе изток - разпределителна. Проектът предвижда изграждане на нова жп гара със седем коловоза, възстановяване на железопътната връзка с Дунав мост, както и нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града.
В рамките на терминала ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и озеленени територии.
"С третия мост над Дунав, който също ще бъде при Русе, и с изграждането на интермодалния терминал, градът се утвърждава като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията и увеличаването на капацитета на железопътната линия Русе–Варна, това ще осигури най-пряката железопътна връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по река Дунав към Западна и Централна Европа“, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Очаква се НКЖИ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на интермодалния терминал през януари 2026 г. След завършването му, експлоатацията на обекта ще бъде възложена на частен оператор.
