Министерството на транспорта и съобщенията одобри европейското финансиране за изграждането на интермодален терминал в Русе. Общата стойност на проекта е близо 117 млн. лева. Инвестицията се изпълнява по Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. с безвъзмездно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на над 97 млн. лева.Интермодалният терминал ще бъде изграден на територията на закритата гара Русе изток - разпределителна. Проектът предвижда изграждане на нова жп гара със седем коловоза, възстановяване на железопътната връзка с Дунав мост, както и нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града.В рамките на терминала ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и озеленени територии."С третия мост над Дунав, който също ще бъде при Русе, и с изграждането на интермодалния терминал, градът се утвърждава като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията и увеличаването на капацитета на железопътната линия Русе–Варна, това ще осигури най-пряката железопътна връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по река Дунав към Западна и Централна Европа“, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.Очаква се НКЖИ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на интермодалния терминал през януари 2026 г. След завършването му, експлоатацията на обекта ще бъде възложена на частен оператор.