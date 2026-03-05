Министерството на енергетиката и КЕВР обясниха за по-високите сметки за ток
"Проверките, извършени от Министерството на енергетиката, се фокусираха върху цялостната оценка на техническото състояние, експлоатацията и поддръжката на енергийните обекти. В някои случаи, по време на проверките, бяха установени проблеми, свързани с техническата безопасност на електромерите. Тези проблеми обаче не са свързани с по-високите сметки на потребителите. Там, където са открити технически проблеми, те са отстранени, а сметките на клиентите ще бъдат коригирани", допълни Ненов.
Той подчерта, че проверките ще продължат, докато всеки случай не бъде окончателно изяснен.
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски заяви от парламентарната трибуна, че броят на подадените жалби вече значително надхвърля годишния брой жалби, които обикновено получава комисията.
"Не можем да приемем, че има забавяне в процеса, като резултатите от тези проверки трябва да бъдат готови в срок от една до две седмици. Към момента в КЕВР са постъпили 2200 жалби. Когато тръгнах за работа тази сутрин, установих, че има още 250 нови жалби. Когато започнахме проверките и реагирахме на сигнали от социалните мрежи, в комисията нямаше нито една жалба. По-късно изискахме жалбите от електроразпределителните дружества, които наброяват 2362. В крайна сметка комисията работи по над 4600 жалби, от които около 2548 са анализирани", добави Младеновски.
По думите му, анализите на КЕВР са започнали в различни насоки. Първо, комисията разгледала дали цените на електрическата енергия са приложени правилно.
"Цената на електричеството не е променяна от 1 юли, така че тя не може да бъде причина за увеличението на сметките", отбеляза той, като уточни, че до момента не са открити нарушения в това отношение. Второ, проверена е била и продължителността на отчетния период. И тук не са установени нарушения по разгледаните жалби.
"Следващото направление, което ни изглеждаше най-съмнително, беше дали сметките са превалутирани правилно. За наше учудване, не бяха открити проблеми в превалутирането на цените", обясни Пламен Младеновски.
Той допълни, че част от проверката е включвала анализ на закупените количества електрическа енергия от Българската независима енергийна борса. Младеновски уточни, че около 98% от постъпилите жалби са от потребители, които използват електрическа енергия за отопление, най-вече чрез климатици.
