Очаква се финансовото министерство да представи детайли за Бюджет 2026 година в следващите дни.Вече стана ясно, че няма да има промяна в данъците за следващата година.Ангажимент за това пое партията - мандатоносител. На практика това означава, че се запазва плоският данък от 10% върху доходите.Ще има един милиард повече за пенсии и милиард и 200 милиона повече за заплати.Властта обаче засега остава изключително пестелива за останалите параметри на държавния бюджет.Той трябва да бъде внесен до 31 октомври, пише bTV.Опозицията е категорична - забавяне има, а параметрите на бюджета са неясни.Те припомнят, че допълнителни усложнения са възможни, защото за пръв път бюджетът не е в лева, а е в евро.