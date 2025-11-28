Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
Сътрудничеството между Министерството на туризма и организаторите на DiVino.Taste е част от общата визия за популяризиране на България като целогодишна, достъпна и конкурентна дестинация за винен туризъм. Подкрепата на институцията допринася за насърчаване на регионалното развитие, за развитие на винено-кулинарните маршрути и за привличане на нови туристи, ориентирани към качествени преживявания.
По повод на предстоящото откриване министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта значението на стратегическото партньорство между организаторите на DiVino.Taste и ведомството: "Виненият туризъм като част от културния туризъм е приоритет в нашата политика за развитие на регионите и за повишаване конкурентоспособността на България. Сътрудничеството между държавата и сектора е ключово, защото чрез него изграждаме устойчиви маршрути, популяризираме местните сортове и позиционираме страната ни като привлекателна европейска дестинация с разнообразни възможности за туризъм“, заяви министър Боршош.
Тазгодишното издание ще представи многообразието на българските лозаро-винарски региони и ще създаде среда за професионални контакти между винарни, туроператори, хотелиери, ресторантьори и предприемачи. Програмата включва серия от дегустации, майсторски класове и лекции, посветени на устойчивите практики и модерните модели в интегрирания винено-туристически продукт.
Форумът ще се проведе до 30 ноември и се очаква да привлече рекорден интерес от професионалната общност и любителите на българското вино.
