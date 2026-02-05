Министерство на туризма организира участието и представянето на България по време на 29-то издание на Международното туристическо изложение EMITT 2026 (Eastern Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition) в Istanbul Expo Center. EMITT е едно от водещите туристически изложения в Европа и Източното Средиземноморие, което събира хиляди професионалисти от туристическия бранш.През трите дни на форума (5–7 февруари) националният щанд на страната ще представя богатото разнообразие на българските туристически продукти – зимен и летен туризъм, културно наследство, СПА и уелнес туризъм, балнеология и други специализирани туристически оферти. Българският щанд традиционно се радва на засилен интерес от страна на турските посетители и професионалисти в туризма, което допринася за задълбочаване на бизнес връзките между двете страни, увеличаване на туристопотока и повишаване на разпознаваемостта на българските дестинации.Участието е част от дългосрочната стратегия на министерството за утвърждаване на България като целогодишна дестинация на ключови международни пазари, какъвто е Турция – стратегически важен пазар, който показва устойчив ръст в туристопотока към България през последните години. По данни на НСИ за периода януари – ноември 2025 г. са отчетени над 252 хил. регистрации на турски туристи в местата за настаняване, което е ръст с 64,2% спрямо същия период на 2024 г.В изложението тази година участват 16 представители на туристическия сектор – водещи туроператори, хотелиери и общински туристически организации, които ще представят своите продукти пред потенциални партньори, медии и туристи.