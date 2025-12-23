Министерството на туризма започва координирани действия за ограничаване на нерегламентираната екскурзоводска дейност в страната. Това стана ясно по време на работна среща в Министерството на туризма между представители на институцията, ангажирани с контрола в туристическия сектор, главния директор на ГД "Контрол на пазара“ в КЗП, Игнат Арсенов и професионални организации на екскурзоводите, сред които "Съюз на екскурзоводите в България", "Асоциация на екскурзоводите в България" и "Югоизточен съюз на екскурзоводите "Ваня Райкова".По време на срещата страните се обединиха около тезата, че са необходими законодателни промени, които да позволят актовете и глобите за нелоялни екскурзоводски практики да се налагат и събират на място, в тази връзка и за разширяване правомощията на контролните органи на МВР по Закона за туризма. Беше обсъдена възможността за засилване на съвместната работа между Министерство на туризма и екскурзоводските организации с КЗП.В резултат на проведената среща беше постигнато съгласие за изпращане на писма до дипломатически мисии у нас с информация за изискванията на българското законодателство при упражняване на екскурзоводска дейност - като превантивна мярка. Обсъдена беше и възможността за поставяне на информационни табели на граничните пунктове, както и идеята за провеждане на информационна кампания за това как да ползваме екскурзовод в България, включително чрез разпространение на материали в туристическите информационни центрове и знакови туристически обекти.В дискусията по време на срещата от КЗП подчертаха, че проверки от тяхна страна се извършват както по сигнали, така и сезонно, като се санкционират лица, напр. без необходимата екскурзоводска карта, включително чужденци, които практикуват тази професия нелегално. От институцията предложиха разширяването на контролните функции да обхваща и самите туристически обекти, които да носят отговорност при допускане на нелоялни практики.Представителите на екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи от нелицензирани водачи и настояха всяка група да бъде водена от местен, регистриран екскурзовод като гаранция за качество и контрол.След Нова година предстои нова среща за уточняване на конкретните механизми за взаимодействие между държавата, представените на срещата институции и бранша за изготвяне на график за регулярни проверки.Министерството на туризма заявява готовност за продължаване на диалога с бранша и контролните институциите с цел по-добра защита на туристите, на туристическия бизнес и утвърждаване на качеството на туристическите услуги в България.