Министерството на външните работи (МВнР) издаде препоръка да се пътува към Австрия само при крайна необходимост. В алпийската страна снежните бури вече отнеха живота на петима души, много пътища са затворени, а летища престанаха да обслужват полети.Ситуационният център на сайта на МВнР съобщава, че е затруднен трафикът в провинции Горна и Долна Австрия, Каринтия, Бургенланд и Виена. Отменени или пренасочени са полети от и към австрийската столица."МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи да посетят Австрия през следващите дни, да предприемат пътувания само в наложителни случаи и с подходящо екипирани превозни средства - пишат още от МВнР. Информация за пътната обстановка може да се следи чрез сайта на австрийския автомотоклуб, а за статуса на полети - сайтовете на съответните самолетни компании или чрез електронните страници на летищата във Виена."Тази сутрин виенското международно летище "Швехат" бе временно затворено, като пристигащите полети са пренасочени към други летища. Суровите условия причиняват огромни смущения и на други места. Поради снеговалежа жп трафикът в цяла Австрия също може да претърпи закъснения и отмени, както съобщиха Австрийските железници (OBB) на уебсайта си. Имаше няколко инцидента и затваряния на участъци по магистрала Westautobahn (A1) в Долна Австрия.Снежната буря, която връхлетя Австрия на практика блокира транспорта, прекъсна на много места електрозахранването и причини смъртта на петима души.53-годишен мъж загина в Линц, след като снегорин се е преобърнал, паднал по стълбищна рампа в жилищен комплекс и го затиснал. В област Тирол общо четирима скиори загинаха при лавини. Трима от тях са затрупани край курорта Санкт Антон. Германски гражданин е загинал на писта в Наудерс, а 16-годишният му син е тежко ранен.От четвъртък насам в страната е навялал 40 см нов сняг. "Не е имало нещо подобно през февруари през последните години“, каза метеорологът Маркус Вадсак пред обществения радио-телевизионен канал ZiB.В съседна Словения са засегнати около 40 000 домакинства. Местните медии съобщават за сериозни смущения в североизточната част на страната.Полезна за българите информация при проблемиПри необходимост от консулско съдействие българските граждани може да се обръщат към Посолство на Република България в Република Австрия на дежурен телефон +43 1 505 31 13 или e-mail: Embassy.Vienna@mfa.bg.При бедствени ситуации българските граждани може да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.