Министерството на здравеопазването с остра реакция срещу проявена агресия към служители
© NOVA
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
"През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност.
Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния.
Обръщаме внимание, че само ден по-рано в София се проведе протест срещу насилието над жени. Но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат.
Министерството на здравеопазването стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.
Категорично осъждаме всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват. Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин".
Още по темата
/
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:48
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
Още от категорията
/
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
11:02
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
10:27
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.