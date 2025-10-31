Министерството на земеделието и храните продължава да насърчава биологичното производство
Първото събитие от инициативата ще се състои в град Пазарджик на 7 ноември.
Кампанията има за цел да популяризира биологичното производство в България и да насърчи повече земеделски стопани да преминат от конвенционални към устойчиви и природосъобразни методи на земеделие. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
По време на срещите участниците ще се запознаят с принципите и правилата на биологичното растениевъдство и животновъдство, актуалната нормативна уредба и системите за контрол в сектора. Експерти от Министерството и Държавен фонд "Земеделие“ ще представят и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023–2027 г.), включително по интервенцията "Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“.
Специално внимание ще бъде отделено на новостите в подаването на документи чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), свързани със заявленията за подпомагане и възможностите за кандидатстване по Кампания 2026. Участниците ще получат практическа информация и насоки как успешно да подадат заявление за подпомагане.
Освен това експерти от МЗХ и ДФ "Земеделие“ ще отговарят на въпроси от земеделските производители и ще споделят добри практики от биологичното земеделие в България.
С информационната кампания "Призвание: БиоЛогичен!“ Министерството на земеделието и храните продължава своята мисия да подкрепя устойчивото развитие на земеделието, опазването на природните ресурси и насърчаването на биологичните производители у нас.
