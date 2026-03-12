Хасан Адемов, предаде ФОКУС.
"Ние сме записали в проекта на решение на Министерски съвет, всъщност вече е решение на Министерски съвет, че тези пари са за сметка на... Министерството на финансите ги превежда тези пари на Държавното обществено осигуряване като ангажиментът, който е записан в решението, е тези пари, когато се приеме Закона за бюджета на ДОО, да бъдат предвидени в този закон. Тоест, драма, относно финансирането няма. Трябва да ви кажа, че за да може да стигнем до това решение сме се спрели на анализ. Първо, Министерството на финансите анализира състоянието на хазната. Знаете какво е състоянието на публичните финанси. Има достатъчно сериозни проблеми. Разходите вървят, приходите не, но Законът за публичните финанси гарантира, това, което е важно да отбележим – социалните плащания, в това число минимална работна заплата, линия на бедност, осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2026 г. Дори да не се приеме удължителния закон, както е наречен, в момента или след малко, бюджетната комисия ще заседава, за да може тези неща да бъдат предвидени. Предвидили сме и мерки по заетост - Национален план за действие по заетостта, аварийни групи, тоест подкрепата на държавата минава по няколко линии“, каза още той.
Министър Адемов обясни, че първата линия е по Европейската солидарност. Става дума за тези помощи, които Червеният кръст ги раздава.
"Там също има условия за манипулиране на вота. Вземали сме всички превантивни мерки“, добави социалните министър.
Той отбеляза, че в началото на следващата седмицата започва раздаването, което е ангажимент на Червения кръст.
"Те са партньорстка организация. Идеята в началото беше да бъдат след изборите, но ние, екипът на министерството, решихме, че гладът не може да бъде съобразен с дата на избори или с каскада от предсрочни парламентарни избори“, коментира още той.
Министър Хасан Адемов допълни, че ще се раздават пакети с хранителни продукти от първа необходимост.
