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Ìèíèñòúð Àíãåëîâ: Â Áóðãàñ èìà ïåðôåêòíà îðãàíèçàöèÿ çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:20 / 21.08.2020Êîìåíòàðè (2)100
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"Èìà ìíîãî äîáðà êîîðäèíàöèÿ ìåæäó âñè÷êè ñòðóêòóðè çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ. Èçêëþ÷èòåëíî ñúì âïå÷àòëåí. Çàáîëåâàåìîñòòà å íàìàëÿëà íà ïîëîâèíà îò ïðåäõîäíèòå ñåäìèöè. Â Áóðãàñ îáùî çà öåëèÿ ïåðèîä íà çàðàçàòà â Áúëãàðèÿ èìà 396 ïîëîæèòåëíè ïðîáè, 82 ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 2 ñà ïî÷èíàëè, 94 ñà àêòèâíèòå ñëó÷àè, îò òÿõ 10 ñà õîñïèòàëèçèðàíè." 

Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ â Áóðãàñ. Äíåñ òîé å íà ïîñåùåíèå â ìîðñêèÿ ãðàä, êúäåòî ïðîâåäå ñðåùè ñ åêèïà íà ÐÇÈ, Êðèçèñíèÿ ùàá è äèðåêòîðè íà ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ. Ïðåäâèäåíè ñà è ïîñåùåíèÿ íà íîâà ñãðàäà íà Êîìïëåêñåí îíêîëîãè÷åí öåíòúð – Áóðãàñ è èíôåêöèîçíî è ñïåøíî îòäåëåíèå.

"Íàé-òåæúê îñòàâà ïðîáëåìúò ñ ïåðñîíàëà â ìåäèöèíñêèòå çàâåäåíèÿ. Ä-ð Ïàçäåðîâ îáà÷å èìà ÿñåí ïëàí êàê äà ðåàãèðà ïðè êðèçèñíà ñèòóàöèÿ. Çàïîçíàõ ñå ñ äâà ïðîåêòà. Åäèíèÿò å çà ñúçäàâàíå òî íîâ êîðïóñ çà ëåêóâàíå íà õèðóðãè÷íè ïàöèåíòè êúì ÊÎÖ. Äðóãèÿò å çà äåòñêà áîëíèöà â Áóðãàñ. Àêî òåçè ïðîåêòè ñòàíàò ôàêò, îáëàñò Áóðãàñ ìîæå äà ñå ñúïåðíè÷è åäèíñòâåíî ñúñ ñòîëèöàòà ïî êà÷åñòâî íà ìåäèöèíñêà óñëóãà."

"Íå ñúì çàïîçíàò ñúñ ðåøåíèåòî íà Ñúðáèÿ äà ïîñòàâè îãðàäà íà ãðàíèöàòà. Íå ñìÿòàì, ÷å â Áúëãàðèÿ èìà íÿêàêâà îïàñíîñò."

"Â Áóðãàñ îðãàíèçàöèÿòà å åäíà îò íàé-äîáðèòå â Áúëãàðèÿ â áèòêàòà ñðåùó âèðóñà."

"Òðÿáâà äà âúðíåì äîâåðèåòî íà áúëãàðèòå êúì çäðàâíàòà ñèñòåìà, äà ñòèìóëèðàìå ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè çà ðàáîòà â áúëãàðñêèòå áîëíèöè.

Ìèíèñòúðúò êîìåíòèðà è ñèòóàöèÿòà â Äóëîâî, êúäåòî èìà ìàñîâè îñòàâêè íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè.

"Âñè÷êè õîðà ðàç÷èòàò íà íàñ. Àç êàòî ëåêàð íèêîãà íå ñúì ñè èçáèðàë ïàöèåíòè. Íåäîïóñòèìî å, çàùîòî ñúì ïîëàãàë êëåòâà. À àêî îòêàæàò äà ëåêóâàò ïàöèåíòè ñ èíôàðêò, çàùîòî ñà òðóäíè çà ëåêóâàíå? À àêî îòêàæàò äà ëåêóâàò ðîäèëêè?





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