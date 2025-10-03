© Министър Даниел Митов пътува към Бургас заради тежкото положение по Южното Черноморие. Това съобщиха на брифинг от МВР.



Там той ще координира работата на общинските кризисни щабове, уточниха институциите.



"Издирва се 1 човек на "Елените", който е работник, багерист, но все още информацията не е потвърдена и не е сигурна, най-вероятно ще бъде вярна. Към момента няма данни за други бедстващи хора в района, всички са евакуирани на време", коментира Тони Тодоров - зам.-министър на МВР.



