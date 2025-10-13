ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Дилов: България е добре позната в Япония като страна на розите и киселото мляко
Министър Дилов акцентира върху значението на такива глобални форуми за позициониране на страната ни като високотехнологична, иновативна и привлекателна бизнес и инвестиционна дестинация.
"Поздравявам Осака за успешното домакинство на ЕКСПО 2025. Участието на България със собствен павилион е израз на нашата ангажираност да представим богатството на българската култура и традиции, както и съвременните ни постижения в сферата на високите технологии, иновациите и изкуствения интелект ,“ заяви още икономическият министър.
По думите му България разглежда Япония като ключов стратегически партньор в Азия. "България е добре позната в Япония като страна на розите и киселото мляко, но вече е известна и като привлекателна бизнес и инвестиционна дестинация, особено във високотехнологичните сектори и индустрията“, допълни той.
Според него с участието си в ЕКСПО 2025 България е потвърдила своя ангажимент към насърчаване на иновациите, устойчивото развитие и международното сътрудничество, като е утвърдила позицията си на активен партньор в Азиатско-тихоокеанския регион .
Министър Дилов посети и българския Павилион на изложението, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Над 310 хиляди души са посетили българския павилион, който e от най-висок клас тип "А" и предизвика голям интерес сред посетителите и международните участници.
Българският павилион бе позициониран в тематичната зона "Saving Lives“, с акцент върху подтемите Науки за живота, Здраве и благополучие, Селско стопанство и производство на храни, Възобновяеми и нови енергии. Експозицията представи даденостите и постиженията на страната в различни сектори, включително наука, технологии, зелени иновации и устойчиво развитие. Чрез представянето на България на ЕКСПО 2025 се акцентира върху приноса на страната в областта на иновациите и върху нейния потенциал да се утвърди като стратегически енергиен хъб, основан на устойчиви технологии и преход към зелено бъдеще.
ЕКСПО 2025 в Осака – "Проектиране на бъдещо общество за нашия живот“ – предостави широка възможност за демонстриране на най-новите технологии и иновации в различни области, свързани с развитието на обществото и подобряването на качеството на живот.
Световното изложение се проведе в японския град Осака в периода от 13 април до 13 октомври 2025 г. и бе посетено от близо 28 милиона души, според данни на организаторите.
На официалната церемония участие взеха още посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков, както и министри и делегати от страните участнички в изложението.
