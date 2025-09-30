Министър Дилов: България ще бъде на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии

© Министерство на икономиката Български проект за производство на батерии за съхранение на енергия получи стратегически статут по Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии (NZIA) на ЕК - по линия на европейската инициатива за чисти технологии.



Това обяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който взе участие в министерска среща в рамките на Европейските алианси на индустрията за батерии и соларна енергия в Брюксел.



На срещата бяха обсъдени действията, които предприемат държавите членки, за да подпомогнат търсенето на устойчиви и стабилни батерии и слънчеви фотоволтаични системи, както и улесняване на прилагането на изискванията на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net Zero Industry Act – NZIA).



Министър Дилов посочи, че отдаваме голямо значение на инициативи за насърчаване както на местно производство , така и за рециклиране на батерии. По думите му интегрирането на енергия от възобновяеми източници със съвременни системи за съхранение на енергия ще е ключово за осигуряване на стабилност на мрежата и балансиране предлагането и търсенето на електроенергия.



Дилов подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията е подкрепило търсенето на устойчиви батерии като е дало висока оценка на първия български проект за иновативна система за съхранение на енергия по Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net Zero Industry Act – NZIA).



Икономическият министър допълни, че иновативният проект вече е вписан в публичния регистър за стратегически проекти на Европейската комисия. Проектът "BG EXERON X-BESS" в областта на батериите и технологиите за съхранение на енергия е един от общо шестте проекта, избрани от цяла Европа.



"Производството ще постави България на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии, в пълен унисон с целите посочени в Регламента за сигурни и устойчиви доставки на технологии за нулеви нетни емисии, разширяване на производствените мощности и техните вериги на доставки“, коментира още Дилов.



Министърът на икономиката и индустрията изтъкна, че се работи активно, за да се подобри енергийната ефективност и сигурността на доставките за българската индустрия, като се обръща особено внимание на технологиите с нулеви емисии.



Петър Дилов допълни още, че високите капиталови разходи за проекти за производство на батерии могат да се компенсират с предоставяне на стимули, гаранции и застраховки за привличане на частни инвестиции във високорискови сегменти от веригата за доставки в областта на батериите и слънчевата енергия.



Икономическият министър изтъкна, че инвестициите, съответстващи на стратегическите цели на ЕС, следва да се ползват с приоритет.



"Адаптирането на рамката за преките чуждестранни инвестиции изисква балансиране на икономическата отвореност със стратегическия протекционизъм“, добави той.



По неговите думи ЕС следва да засили сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и с политиката си да активира частните инвеститори за финансиране на революционни иновации, производствен капацитет и разширяване на стратегически технологии.