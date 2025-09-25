Министър Дилов: Еврото ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни

© Нашата основна отговорност е да помогнем на българския бизнес да се адаптира по-бързо в условията на еврозоната. Общата европейска валута ще улесни достъпа на малките и средни компании до европейските пазари, ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни.



Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов на кръгла маса "Малкият и среден бизнес на България в условията на еврозоната – предизвикателства, политики за подкрепа“. Събитието се организира от Стратегическият институт за национални политики и идеи (СИНПИ) и в него участие взеха още председателят на Комисията по икономика и иновации в НС Петър Кънев, председателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов, представители на работодателските организации и бизнеса и др.



Министър Дилов подчерта, че малките и средните предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. "За тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни спестявания“, изтъкна той.



Той посочи, че по-ниските транзакционни разходи и по-добрите условия за финансиране ще дадат на тези фирми повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността. По думите му с въвеждането на единната европейска валута МСП ще бъдат по-конкурентоспособни и ще могат да стъпят по-уверено както на вътрешния пазар, така и на международната сцена.



"Министерството на икономиката и индустрията подготви три насоки, които подпомагат бизнеса за плавното преминаване към новата валута - насоки, свързани със счетоводното отчитане, с информационните системи на предприятията и с двойното обозначаване на цените и заплащане на покупките в брой“, съобщи той.



По неговите думи Министерството активно работи и по подготовката на нова индустриална стратегия и програма по стратегията за малките и средни предприятия. "С двете стратегии ще се обхване целия спектър от предприятия в икономиката, които ще бъдат подпомогнати да бъдат по-конкурентоспособни спрямо европейските си партньори, и да развиват бизнес отворен към новите глобални реалности, а именно развитие на иновациите, технологична модернизация и квалифицирани работници“, допълни той.



Дилов посочи, че Програмата за изпълнението на стратегията за малките и средни предприятия, се основава на няколко стълба, свързани с предприемачество, достъп до пазари и финансиране и дигитализация и др. и допълни , че се работи и по намаляване на административната тежест за бизнеса. "Подобряваме работата на търговските представители зад граница, за да търсят нови пазарни възможности за българския бизнес за експорт на Европейския пазар“, заяви още той.