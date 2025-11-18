Петър Дилов с Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция у нас.
Министър Дилов посочи, че България отдава приоритетно значение на сътрудничеството с Франция. "Освен политически, културни и исторически връзки, между двете страни съществуват и добри търговски отношения“, заяви той.
По неговите думи икономическите връзки са интензивни и през последните години бележат положително развитие.
На срещата стана ясно, че в периода януари-юли 2025 г. стокообменът между България и Франция е в размер на над 1,5 млрд. евро. Франция е сред водещите търговски партньори на България в Европа, като заема 6-то място по отношение на износа с дял от 3,3% от общия износ на България.
Френските компании са и сред водещите инвеститори в България. Традиционно привлекателни за френските компании са сектори като земеделие и хранително-вкусова промишленост, автомобилно оборудване, финанси, електроника и информатика, търговия и др.
Двамата споделиха еднакво мнение относно това, че въпреки положителното развитие на икономическите отношения, съществува потенциал за по-задълбочено сътрудничество и реализиране на съвместни проекти. Освен това отчетоха и като потенциални сектори за двустранно сътрудничество енергетика, отбрана, транспорт и сътрудничество в сферата на иновациите.
Дилов подчерта, че влизането в еврозоната на страната ни от 1 януари 2026 г., както и вече пълноправното членство на България в Шенгенското пространство ще допринесат значително за улесняване на търговските връзки и разширяване на партньорството между представителите на бизнеса от двете страни.
Двамата обсъдиха и процеса по присъединяване на България в ОИСР, като посланик Дюмулен изтъкната подкрепата на Франция, съобщи ведомството.
/
