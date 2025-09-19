Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие

© Булфото В Съдебната палата в Русе бе официално даден старт на новата правосъдна година на Окръжен съд – Русе. На церемонията присъстваха министърът на правосъдието Георги Георгиев, зам.-кметът на Русе Енчо Енчев, омбудсманът на града Валентин Димитров, председателят на адвокатската колегия в Русе, деканът на Юридическия факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев“, председателят на Окръжен съд – Русе, както и шефът на Националното бюро за правна помощ, предава "Булфото".



Главното събитие бе откриването на нов Център за безплатна правна помощ, специално за пострадали от домашно насилие. Центърът ще предоставя безплатни консултации, ще насочва потърпевшите към съответните институции и ще осигурява съдействие за достъп до правна защита.



"Създаването на този Център е важна стъпка в гарантирането на достъпа до правосъдие за всички, особено за най-уязвимите,“ заяви министър Георги Георгиев по време на церемонията. Зам.-кметът Енчо Енчев подчерта, че общината ще подкрепя активните мерки, които подпомагат социалната справедливост. Обръщението на омбудсмана Валентин Димитров бе насочено към необходимостта от солидарност и специализирани услуги за лица, преживели насилие.



Церемонията приключи с водосвет за здраве и успешна работа през съдебната година. Участниците изразиха очаквания, че Центърът за безплатна правна помощ ще допринесе значително за превенция на домашното насилие в региона и укрепване на доверието в съдебната система.