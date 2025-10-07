ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Гуцанов извърши проверка на ремонта в Дома за стари хора в село Главиница
Домът представлява комплекс от 12 едноетажни сгради с капацитет за 48 потребители. Предвижда се цялостно обновяване на сградния фонд и изграждане на нови помещения в съответствие със стандартите за качество на социалните услуги.
Ремонтните дейности в Дома се очаква да приключат до края годината. До момента са изпълнени основните строително-монтажни работи по сградите, подменена е дограмата и са ремонтирани покривите. Изградена е и предвидената фотоволтаична инсталация.
Проектът е част от националната програма за развитие на грижите за хората, които се нуждаят от подкрепа. С близо 800 млн. лева по НПВУ се ремонтират 81 дома за възрастни хора и се осигуряват 254 социални услуги в цялата страна. Програмата включва и закупуване на електромобили със зарядни станции от общините на стойност 77,6 млн. лв., с цел подобряване на мобилната подкрепа за хора със специфични потребности.
В рамките на посещението си в Пазарджик министър Гуцанов проведе и среща с представители на местната власт и с ръководители на структурите на МТСП в областта. Те обсъдиха възможностите за развитие на социалните услуги в региона и за координация между институциите с цел по-ефективна подкрепа за уязвимите групи.
