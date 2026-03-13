Иван Христанов пред журналисти пред Прокуратурата, където подаде сигнали за злоупотреби.
"От самото начало срещу мен има заплахи. Последната такава беше, че подадоха сигнал срещу мен, че представлявам заплаха за националната сигурност. Това дойде в отговор, че ние обявихме заплаха за националната сигурност. В деня, в който се заклех като министър, веднага разпоредих пълна проверка на дейността на инсинераторите в България. 45 млн. за три години, които се оказва, че за 18-19 месеца вече се изразходвани. Нотифицира се нов и нов ресурс. Днес съм предал данни за конкретни нарушения и се надявам най-накрая прокуратурата да открие престъпление. Ще внасяме още сигнали по темата", обясни Христанов.
По думите му през цялото време се е работило с подизпълнители, които обаче никога не печелят.
"Когато БАБХ определи победителят, той наема тези подизпълнители, които работят на над два пъти по-ниска цена, отколкото е спечелена обществената поръчка и обработват над 97% от животинските трупове. Ние се питаме какво прави този, който спечели обществената поръчка и извършва само 3% от дейността?", коментира още той.
Министър Христанов внесе сигнал за злоупотреби: Това е шантаж на безпрецедентно ниво
