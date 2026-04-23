В момента има две огнища на антракс, открити в България, които са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. Отделно от това има 24 контактни лица и всички те са под медицинско наблюдение". Това заяви в ефира на NOVA министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

ФОКУС припомня, че става въпрос за най-новите случаи на месо от огнище с антракс в силистренското село Черногор, за което има опасност да е разпространено и в други области на страната, за което алармира БАБХ преди ден.

"Тази стока е конфискувана, унищожена и, разбира се, заедно с колегите от МВР - тези дейности продължават. На един от тези два обекта четири превозни средства, използвани за доставка на месо или готова продукция, са проследени, за да се стигне до крайната точка на веригата", подчерта Христанов.

"Доста сигнали, свързани с проверките ни за опасни и некачествени храни, сме депозирали в прокуратурата и имаме вече нов и.ф. главен прокурор. Би било добре да отворят тези сигнали, да разпоредят тяхното разглеждане приоритетно и да свършат малко работа", каза той.

Христанов посъветва хората - да се обръщат за покупки към обекти, които са под контрол, а не към тип "домашна работилница“, където няма никакъв ветеринарно-медицински контрол.