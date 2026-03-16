Корман Исмаилов и посланика на Украйна у нас Н.пр. Олеся Илашчук.
"БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния“, заяви министър Исмаилов. Той уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на заместник-министри от трите страни.
"Трансформацията на логистичните и транспортни коридори прави сътрудничеството между България и Украйна още по-важно“, подчерта министърът, като отбеляза, че развитието на нови маршрути ще укрепи връзките между двата региона и ще засили устойчивостта на транспорта в цяла Европа.
Министърът допълни: "Бъдещето на региона е в пълната му интеграция в Европейския съюз. Това важи и за Украйна, която също е по пътя към своето приобщаване.“
Той посочи, че проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния те укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа. Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си. "Опитът на България в преговорите с Европейския съюз е много ценен за нас. Надяваме се на помощ при подготовката за изпълнение на критериите в предприсъединителния процес“, каза тя.
Министър Исмаилов заяви, че България ще продължи да оказва подкрепа на Украйна за по-ефективни транспортни връзки и развитие на логистичните маршрути.
По повод многобройни сигнали на български превозвачи, министърът настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия. След въвеждането през 2024 г. на платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, българските фирми сигнализират, че спецификата на системата възпрепятства извършването на пътнически превози. Друг въпрос, поставен на срещата, е за нарасналия брой нарушения по българските пътища от украински превозни средства.
От своя страна посланик Илашчук посочи, че собственици на украински превозни средства имат проблеми с техническите прегледи на българска територия. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.
