Имаме сключени договори преди доста години - както с ''Шкода'', така и с ''Алстом'' за нови модерни влакове. Предстои да се случат много големи инвестиции в България по отношение на инфраструктурата - както на ЖП инфраструктурата, така и пътната. Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, който присъстваше на церемонията по представяне на най-новите влакове в страната, предаде репортер на ФОКУС. 

Министърът представи какви инвестиции се предвиждат в пътната инфраструктура:

''Пристанища, летища, като летището в София ще бъде най-бързо растящото летище в Европейския съюз от следващата година'', увери Исмаилов.  

“По отношение на военната мобилност: коридорите 8, свързването на Егейско море с Черно море, по вертикалните коридори, свързаността между съседните ни страни - от Балтийско до Черно море и до Егейско море - това са абсолютни приоритети за нас", каза той и посочи, че в това направление България има да наваксва.

Исмаилов заяви, че с Румъния работят много усърдно по железопътната линия на ''Дунав мост 2''.

''Планира се строителството на магистрала ''Черно море'', която да свърже от турска граница до румънска нагоре'', каза още той.