Подкрепям пощенските служители и съм убеден, че хората, които ежедневно поддържат тази важна обществена услуга, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по повод започналите днес стачни действия на служителите в "Български пощи" ЕАД.Още в петък, на среща със синдикални организации, министър Исмаилов обяви, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на пощенския оператор."Недопустимо е 60% от служителите на "Български пощи" да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет, качеството на услугите и приходите да не се подобряват, а в това време изпълнителният директор да получава заплата от над 7600 евро месечно. Възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени. Тяхно задължение е да осигурят високи приходи на дружеството и да управляват парите на данъкоплатците с грижата на добър стопанин“, подчерта министър Исмаилов.Той информира, че внася в Министерски съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи" в размер на 5 млн. евро. "Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни министър Исмаилов.