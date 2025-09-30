Новини
Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
Автор: Лора Димитрова 14:38
©
От БСП – Обединена левица поздравиха националния ни волейболен отбор. "Министерството на младежта и спорта финансира българските федерации, стараем се да отделяме повече средства. Волейболният ни отбол получи 520 хил. лв. премия от министерството за спортистите и за треньорите на отбора. Тази година от Бюджта отделихме 1/3 повече средства от преди за спортни база – в момента 43 нови спортни обекта се стоят", изтъкнаха от партията.

По думите на заместник министър-председателя Атанас Зафиров се работим по две направления за проблема с безводието в Плевен – преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода, както и приемането на превантивни мерки за преодоляването на бъдеща криза.

Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че 

много усилия се полагат през последните седмици за решаване на проблема с безводието в Плевен. "Вчера имах възможността с мининстър председателя да бъдем на място да водим разговори с институциите и гражданите. Мисля, че беше доста ползотворен разговор. Може би нашите срещи с гражданите със засегнатите населените места ще станат чести", каза той.

Той заяви, че м град Плевен, Борово поле и село Ясен и др. населени места беше възстановено сутрин от 6 до 10 ч, вечер от 18 до 21 ч всеки ден. "На практика времето се увеличи с два часа дневно. Това е в резултат на усилията, които се положиха миналите седмици. Това е стъпка в стабилизиране на ситуацията в Плевен. Крайната цел е в края на годината да остане само нощен режим. Трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва водопровода, но това е въпрос на дискусия със засегнатите граждани", съобщи Иванов.

От БСП припомниха, че министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов взе участие в българската делегация на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. "Стартира се глобална инициатива от страна на Великобритания за грижа на децата. Това е нещо, което за първи път се случва и дава възможност България да се върне към силните държави на ООН. Именно вицепремиерът на Великобритания предложи България да бъде част от тази инициатива. Примерът на страната ни ще бъде разпространен в целия свят", коментираха още от партията.

29.09.2025
29.09.2025
28.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
26.09.2025
Статистика: