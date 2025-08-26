Министър Караджов ще инспектира строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември

© Булфото Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще направи инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, съобщиха от пресцентъра на министерството.



Той ще се запознае на място с изграждането на най-големия тунел в този участък (Тунел 11), с дължина от 2,5 км. В рамките на проверката вицепремиерът ще провери и напредъка по новоизграждащата се жп гара Костенец.



Инспекцията ще започне в 10:00 ч. в близост до село Габровица при изхода на Тунел 11.