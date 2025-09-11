Министър Кирилов: България е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор

© Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов участва в работна среща в Разград, посветена на присъединяването на България към еврозоната.



"Въвеждането на единната европейска валута е историческа стъпка в развитието на страната ни“, заяви министър Кирилов. Той подчерта, че Министерството на здравеопазването работи активно и при пълна прозрачност, за да осигури плавно преминаване на здравната система през процеса на въвеждане на еврото.



"Прилагаме всички мерки за защита на потребителите, за информираност, достъпност и ефективност.



В тази връзка бе разработено и специалното мобилно приложение Medicine price (Лекарства-цена), което дава възможност гражданите да проверят пределната цена на лекарствата – както в лева, така и в евро“, посочи министърът. Приложението бе надградено с нова функционалност, която позволява подаване на сигнал за нарушения при установена по-висока цена от цената на дребно за всеки конкретен лекарствен продукт.



Доц. Кирилов бе категоричен, че няма да бъдат допуснати спекулации с цените на лекарствените продукти. "Гарантираме строга регулация и стриктен контрол, така че да предотвратим необосновано поскъпване. Създадени са механизми за предвидимост и стабилност на разходите за лекарства“, увери здравният министър.



"Благодарение на положените усилия страната ни е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор. Това е постижение, което ни прави горди и пълноправни членове на голямото европейско семейство“, заключи министър Кирилов.