|Министър Кирилов: България е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор
"Въвеждането на единната европейска валута е историческа стъпка в развитието на страната ни“, заяви министър Кирилов. Той подчерта, че Министерството на здравеопазването работи активно и при пълна прозрачност, за да осигури плавно преминаване на здравната система през процеса на въвеждане на еврото.
"Прилагаме всички мерки за защита на потребителите, за информираност, достъпност и ефективност.
В тази връзка бе разработено и специалното мобилно приложение Medicine price (Лекарства-цена), което дава възможност гражданите да проверят пределната цена на лекарствата – както в лева, така и в евро“, посочи министърът. Приложението бе надградено с нова функционалност, която позволява подаване на сигнал за нарушения при установена по-висока цена от цената на дребно за всеки конкретен лекарствен продукт.
Доц. Кирилов бе категоричен, че няма да бъдат допуснати спекулации с цените на лекарствените продукти. "Гарантираме строга регулация и стриктен контрол, така че да предотвратим необосновано поскъпване. Създадени са механизми за предвидимост и стабилност на разходите за лекарства“, увери здравният министър.
"Благодарение на положените усилия страната ни е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор. Това е постижение, което ни прави горди и пълноправни членове на голямото европейско семейство“, заключи министър Кирилов.
