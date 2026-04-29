Служебният министър на финансите Георги Клисурски се обърна към бъдещия редовен кабинет като посъветва да се ограничат ненужно раздутите разходи. "Има много такива и един от примерите са тестовете за два вида рак по програма на Министерството на здравеопазването - за човешки папиломавирус и за рак на дебелото черво. Обществената поръчка е на стойност 10 милиона евро. Оказа се, че имаме между 5 и 10 пъти завишение в цените на единичния тест. Това означава, че поръчката е трябвало да струва 2-3 милиона евро. Друг от примерите са цените на лекарствата", подчерта Клисурски пред NOVA.

"Служебният кабинет успява да удържи бюджетния дефицит. През януари Теменужка Петкова съобщи, че е имало излишък около 200 милиона евро, но през февруари правителството трябваше да одобри изтегляне на до 900 милиона евро от фискалния резерв, за да се покрият повече разходи, отколкото приходи. Това е от големите минуси. Премиерът ме помоли да намаляваме месечните дефицити и така накрая на март от 900 милиона ги свалихме 600 милиона. През април вече сме на нулата в държавния бюджет. Нямаме нужда да ползваме ресурс от фискалния резерв - изравнили сме приходите с разходите“, обясни министърът.

Относно върнатите 1,4 млрд. евро от ББР

Според него целта на изваждането на тази сума е била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства.

ФОКУС припомня, че Министерски съвет взе решение да върне в държавния бюджет неусвоения капитал, който ББР получи от кабинета "Желязков" миналата година - така връщаме 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР) в държавния бюджет.

Преди дни в ефира на Радио ФОКУС Любомир Дацов - член на фискалния съвет - заяви следното: "Чисто технически тези пари стоят по сметката на правителството и са заделени за капитала на банката. Това, което се случва в момента е, че от тази специална сметка парите се местят в голямата сметка. Технически не е съществено, но има правни и други последици".

Редовен бюджет

По думите на Георги Клисурски до 2-3 месеца трябва да бъде приет редовен бюджет. Той каза, че на финалната права е постигане на съгласие за увеличение на размера на четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост от страна на ЕК, а също и да се изместят с месец-два сроковете, за да има време редовното правителство да направи нужните реформи.