Даниел Митов.
"И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет.
Радев години наред публично заявяваше, че "целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в еврозоната и Шенген е приоритет за България.
Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите.
Този подход не помага на никого, а подкопава доверието в процеса, ерозира институционалната стабилност и отваря пространство за дезинформация.Когато говорим за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., българските граждани трябва да знаят:
Доверявайте се единствено на официални институции. Никога не предоставяйте лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл.
Обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове.Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени", пише още Митов.
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
©
Още по темата
/
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
11:34
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
10:11
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
19.11
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
19.11
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Още от категорията
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:09
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
10:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.