Задачата пред нашето служебно правителство е да защитим българските граждани с разумни решения, насочени към най-уязвимите групи. Това заяви служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ българската икономика остава стабилна въпреки нарастващото напрежение в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. "Тези процеси ще се отразят върху икономиката ни чрез по-високи цени на енергоносителите, инфлационен натиск и нарушени вериги за доставки", посочи тя.

Тя допълни, че международни институции вече предупреждават за забавяне на икономическия растеж. Въпреки това отчетеният ръст от 3,1% поставя България сред по-добре представящите се икономики в Европа. Според нея по-важно е страната да се фокусира върху бъдещите си действия – подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите. "Това е добра новина, макар че в голяма степен се дължи на вътрешното потребление", коментира Младенова.

"Инвеститорите посочват проблеми с върховенството на закона, корупцията и административната тежест. Това са теми, които трябва да бъдат решени", подчерта тя.

По нейни думи втората ключова посока е трансформацията на икономиката към по-висока добавена стойност. "Трябва да се отдалечим от модела на ниските разходи за труд и да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност", каза служебният министър.

По отношение на инфлацията Младенова отбеляза, че тя остава под контрол. "Прогнозите са за нива около 3,7%, но всичко зависи от развитието на ситуацията в Персийския залив", уточни тя.

Тя коментира още и новото споразумение за иновации в сигурността и отбраната. Служебният министър подчерта значението на технологиите с двойна употреба, които намират приложение както в отбраната, така и в гражданския сектор. "Това е платформа за сътрудничество между наука, бизнес и предприемачи в области като изкуствен интелект, киберсигурност и безпилотни системи", обясни Младенова.

Споразумението включва участие на тестови центрове от мрежата DIANA към НАТО и цели да ускори развитието на иновации в отбраната в България. "Работим и по създаването на акселератор, който да подпомага стартиращи компании – от идея до реален продукт и достъп до финансиране", заяви тя.

По думите ѝ подобни инициативи отварят достъп до международни пазари и ресурси. "Това е възможност българският бизнес и научна общност да се включат активно в развитието на високите технологии", допълни Младенова.