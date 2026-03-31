Надежда Нейнски се срещна с федералния министър на външните работи на Федерална република Германия Йохан Вадефул. Срещата бе в рамките на неформалния съвет на външните министри на ЕС, който се проведе днес в Украйна.
В хода на разговора бе поставен акцент върху разширяването на Европейския съюз и необходимите институционални реформи. Министър Нейнски подчерта последователната подкрепа на България за европейската перспектива на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова, като заяви, че напредъкът следва да се основава на постигнатите резултати и спазването на утвърдените критерии.
Двамата министри подчертаха отношенията, основани на стратегическо партньорство, между двете страни и задълбочаването на сътрудничеството в области като отбранителната индустрия, инфраструктурата, енергетиката, иновациите и научните изследвания.
"Ние високо ценим подкрепата на Германия в процеса на модернизация и превъоръжаване на българската армия, включително в рамките на инициативата "Европейски небесен щит“, заяви Надежда Нейнски.
Министър Нейнски и немският й колега Йохан Вадефул обсъдиха разширяването на ЕС
Шулева: В голяма тревога съм от това извънредно заседание на парламента, вече имаме доста негативен опит в предизборното наддаване
19:46
Румен Радев: Ще запомним Боби Михайлов преди всичко като един от ярките участници в "Пеневата чета"
19:11
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
17:24
Рая Назарян: Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча
14:30
