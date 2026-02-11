Министър Пешев поздрави за успеха на биатлонистката Лора Христова
©
"Изключителен успех за България. Невероятната Лора Христова завоюва бронзов медал за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026! Днес България отново празнува олимпийски успех, а аз съм сигурен, че това е само началото и че страната ни ще има още много поводи за гордост и бъдещи успехи. С безгрешна стрелба и впечатляваща изява на трасето Лора показа силен характер и заслужено се качи на почетната стълбичка. На 22 години и само с второ участие на най-големия спортен форум тя ни донесе не само медал, но и огромна гордост".
И допълни: "Честито на Лора и целия ни олимпийски отбор. Поздравления за Българската федерация по биатлон!"
Това е трети олимпийски медал за страната ни в биатлона след златния триумф на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и бронзовото отличие на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година, които поставиха България на световната карта на биатлона.
Още по темата
/
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06.02
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години
04.02
Иво Христов: Вече е ясно, че и служебното правителство се назначава от същите среди, които са били свалени с протестите
27.01
Доц. Орманджиев: Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията
26.01
Министър Запрянов връчи възпоменателни медали за приноси в областта на военноисторическата наука
23.01
Пеканов: Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател
23.01
Още от категорията
/
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
17:26
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
17:01
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
15:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.