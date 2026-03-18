Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с представители на браншови организации за разширената отговорност на производителя. По негова покана в дискусията участваха представители на организации, сред които Българската стопанска камара (БСК), Българската фотоволтаична асоциация, Сдружението за модерна търговия, Българската асоциация на металургичната индустрия, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки, както и Съюзът на пивоварите."Събрали сме се, за да ви чуем и да търсим решения“, обърна се министър Попов към участниците в срещата, която той инициира именно, за да се запознае с проблемите. Като увери, че той и екипът му имат готовност в кратки срокове да направят необходимото, за да се намерят решения."Положението с разширената отговорност на производителя и продуктовите такси е изключително неблагоприятно не само за производители и вносители, но и за българските граждани. Дава и лош сигнал за всеки, който би желал да инвестира в България. Нашето настояване е за кардинални промени – драстично намаление на таксите, определени в наредбата, в порядъка на нивата в съседните Румъния и Гърция като членове на ЕС, за да сме конкурентоспособни“ – с тези думи постави началото на разговора Добри Митев, председател на БСК.Министър Юлиян Попов поиска от страна на организациите в кратки срокове да бъдат изпратени в МОСВ данни и информация с анализи и проучвания за практиките в ЕС, както и за нелоялната конкуренция, за която го сигнализираха участниците в срещата. "По отношение на методиката за определяне на таксите тя е част от вътрешните обсъждания, които провеждаме и ще обсъдим с вас. Тази методика трябва да е ясна, детайлна и публична, за да се знаят правилата на играта“, каза министърът в отговор на въпроса, който поставиха браншовите организации, за критериите в определянето на продуктовите такси и липсата на прозрачност във взимането на решения. Той обяви и намерението на екипа си да осигури отворени данни за информацията във всеки сектор в системата на МОСВ, НИМХ и другите структури.Заедно с ресорния зам.-министър на околната среда и водите Костадин Гешев министър Попов потвърди, че едва след анализиране на данните от бизнеса и НСИ може да се пристъпи към промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.