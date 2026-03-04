Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
Това каза по време на брифинг на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова.
"Има 8000 жалби и само една уважена, като човек, който идва от бизнеса, смятам, че това е несериозно и от самите дружества. Няма как на толкова хора в един месец сметките да се удвоят и да има само една активна жалба", добави тя.
