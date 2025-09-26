ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Тахов: Очакваме над 50 магазина за хората да отворят непосредствено преди Нова година
"На 27 август беше сформирано дружество "Магазин за хората“, като беше избран изпълнителен директор, бяха избрани и членове на Съвета на директорите. Това са хората, които са призвани да реализират идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание. Съгласно концепцията, която те са изградили и съгласно устойчивостта на самата идея се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди Нова година“, поясни министър Тахов.
Той коментира още Законът за виното и ракията, като уточни, че той е свален от обществено обсъждане заради броженията на хората, ще бъде преработен и представен в новия си вариант, след като бъде съгласуван и с браншовите организации.
"Сега продължаваме по неговата работа, ще го надградим и когато сме готови ще го представим на премиера и на всички вас за консултации“.
Министър Георги Тахов увери и, че земеделските производители на царевица и слънчоглед, които са претърпели най-сериозни загуби заради сушата, ще бъдат компенсирани.
Категоричен бе и, че няма основания да има повишение в цената на олиото, тъй като добивите към този момент – при 80% прибрана реколта, са аналогични с миналогодишните.
Той допълни и, че се обмисля подпомагане и на останалите сектори, пострадали от сушата.
Вижте повече във видеото.
