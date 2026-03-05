Трайчо Трайков извърши проверка на площадката на АЕЦ "Козлодуй“, където проследи процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Посещението е част от ангажимента му за пряк контрол върху състоянието на ключовата енергийна инфраструктура на страната и за гарантиране на сигурността на електроенергийната система.
"Тук съм, за да наблюдавам развъртането на мощността след включването на шести блок в паралел и най-вече, за да получа информация от първа ръка за техническите проблеми с ремонтирането на мембраната“, заяви министър Трайков по време на инспекцията.
По информация на ръководството и техническите екипи на централата първоначално е била проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени, съобщи Министреството на енергетиката. През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението ѝ е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Тази дерогация е получена едва през май 2025 г., когато вече е било твърде късно за изпълнение на поръчката от избрания доставчик. Това е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение. Според експертите проблемът е бил локализиран в една от осемте мембрани – в гнездото на стержена – и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълен капацитет в рамките на около две седмици.
“Очакванията са блокът да заработи на пълен капацитет до 10 - 14 дни и тогава ще бъде истинският тест дали техническата работа е свършена добре“, подчерта министър Трайков.
По време на посещението си министърът получи и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване за централата.
"Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Поемам ангажимент те да бъдат придвижени възможно най-бързо. Това включва и доставката на въпросната мембрана по новата процедура, която централата вече е започнала, както и допълнително искане за дерогация, което е забавено министерството. Процесът и по неговото разглеждане ще бъде ускорен", категоричен бе служебният енергиен министър.
По предварителни оценки, вследствие на техническите проблеми и временното извеждане от експлоатация на блока не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Финансовият ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро.
Трай Трайков подчерта, че ситуацията в АЕЦ "Козлодуй“ ясно показва и по-широкия стратегически контекст на енергийната сигурност.
"Това, което се случва тук, е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които могат да се окажат недостатъчно надеждни. Затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни“, заяви той.
По думите му централата остава един от най-ценните енергийни активи на България, но като съоръжение с дълга експлоатационна история изисква внимателни и отговорни решения както в технически, така и в икономически план.
Паралелно с това Министерството на енергетиката продължава да следи внимателно и процесите, свързани с енергийните пазари, цените на електроенергията и горивата, както и сигналите от потребители. Министърът потвърди ангажимента си при всяко съмнение за нередности институциите да извършват задълбочени проверки и да гарантират защитата на обществения интерес.
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
©
Още по темата
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
04.03
Ивайло Мирчев: Престъпните експерименти продължават! Ще сезираме прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй"
15.02
МС: При реализацията на проекта за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" трябва да бъде защитена националната сигурност
21.01
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Още от категорията
/
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:11
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:00
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
17:00
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
15:50
ГДНП с нов ръководител
15:40
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
15:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.