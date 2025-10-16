Сподели close
Тези дни често се сещам за есента на 2020 година. Тогава, освен че имаше COVID пандемия и училищата отваряха и затваряха, започнахме и изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Днес, пет години по-късно, виждаме резултатите от заложените проекти в плана. Това написа във Фейкбук профила си просветният министър Красимир Вълчев след откриването на нов СТЕМ център в Сандански.

"Почти всекидневно откриваме новоизградени СТЕМ центрове или обновени училища и детски градини, а в Сандански имах радостта да видя резултатите и от други три проекта, финансирани от средствата за образование, заложени в НПВУ - изграждане на младежки центрове, създаване на центрове за високи постижения в професионалното образование и ремонт на ученически общежития", пише още той.