|Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
По думите му в момента децата учат на когнитивно ниво, без да знаят езика, с който трябва да комуникират, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Системата ще функционира за деца, които ще бъдат 1 клас или се връщат от друга държава у нас и не знаят български език.
"Те ще бъдат тествани и ще им бъдат предписвани 3 пакета - 200, 500 и 800 часа български език в зависимост от нивото на българския им. Не можем да усвоим нищо останало, ако не знаем езика", категоричен бе той.
По думите му работата с тези деца е предизвикателство.
"Много е трудно да ги накараме да ходят ежедневно на училище и да научат български и математика".
Добрата новина е, че по-малко деца изпитват финансови затруднения. Министърът не бе оптимист относно налагането на санкции на родителите, които не пускат децата си на училище. Той сподели, че в момента тези санкции не работят или работят в много малък периметър.
"Каквито помощи можеха да се обвържат, ние ги обвързахме с посещаемостта. В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева. Факт е, че ние нямаме механизми, с които да ги наказваме".
