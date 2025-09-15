Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
Автор: Ивет Калчишкова 16:10Коментари (0)83
©
През 2026/2027 година се очаква Министерството на образованието да въведе така наречената "eзикова интеграция" в училищното и предучилищното образование. Министърът на образованието Красимир Вълчев участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив.

По думите му в момента децата учат на когнитивно ниво, без да знаят езика, с който трябва да комуникират, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Системата ще функционира за деца, които ще бъдат 1 клас или се връщат от друга държава у нас и не знаят български език.

"Те ще бъдат тествани и ще им бъдат предписвани 3 пакета - 200, 500 и 800 часа български език в зависимост от нивото на българския им. Не можем да усвоим нищо останало, ако не знаем езика", категоричен бе той. 

По думите му работата с тези деца е предизвикателство.

"Много е трудно да ги накараме да ходят ежедневно на училище и да научат български и математика".

Добрата новина е, че по-малко деца изпитват финансови затруднения. Министърът не бе оптимист относно налагането на санкции на родителите, които не пускат децата си на училище. Той сподели, че в момента тези санкции не работят или работят в много малък периметър.

"Каквито помощи можеха да се обвържат, ние ги обвързахме с посещаемостта. В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева. Факт е, че ние нямаме механизми, с които да ги наказваме".


Още по темата: общо новини по темата: 296
15.09.2025 Откриха паметник на Васил Левски в едноименното училище във Ветово
15.09.2025 С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
15.09.2025 Просветният министър с ценен подарък за всяко училище, в което откри годината днес
15.09.2025 Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
15.09.2025 Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко
Константинов"
15.09.2025 Защо точно 15 септември е първият учебен ден?
предишна страница [ 1/50 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
12:50 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
11:46 / 13.09.2025
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
08:22 / 13.09.2025
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
18:32 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
10:34 / 13.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Войната в Украйна
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: