Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги

© Министерство на ел. управление Въвеждането на еврото в България ще доведе до по-ефективна администрация, по-малко бюрокрация и повече електронни услуги, достъпни за всеки гражданин. Това заяви в Разград министърът на електронното управление Валентин Мундров при откриването на информационна среща за въвеждането на еврото в България. "Когато говорим за присъединяването на България към еврозоната, ние не говорим единствено за валута. Говорим за система от стандарти, технологии и интеграции, които ще ускорят дигиталната трансформация на държавата ни“, допълни той.



Министърът подчерта, че приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като унифицира финансовите трансакции и премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания, осигурявайки по-голяма прозрачност и оперативна съвместимост между българските и европейските институции. "Приемането на европейската валута ще ускори внедряването на единни европейски цифрови решения, ще улесни електронните плащания, ще повиши сигурността и ще създаде нови условия за развитие на инвестиции в България“, каза той.



По думите на министъра на електронното управление целта е до 1 януари 2026 г. всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да се гарантира плавен, предвидим и безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и администрацията. Валентин Мундров обърна внимание, че хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги, като данъци, такси, социални плащания, които ще се извършват в евро с висока степен на автоматизация и интеграция между системите на институциите.