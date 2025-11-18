Валентин Мундров на среща с Анет Крьобер-Рийл, вицепрезидент по правителствените въпроси и публичната политика за Европа в Google, която се проведе в Берлин.
"България е стабилен и предвидим партньор, който предлага надеждна среда за дългосрочни чуждестранни инвестиции. Със стратегически фокус върху цифровата трансформация и развитието на иновациите страната ни създава благоприятни условия за огромни технологични компании като Google. Българското правителство остава ангажирано да поддържа прозрачни правила, сигурна бизнес среда и открит диалог с глобалните инвеститори", каза още министър Мундров.
Сред темите на разговор бяха възможностите за изграждане на център за данни на Google в България, както и инвестиции в сферата на дигиталната трансформация, облачните технологии и изкуствения интелект.
Министърът на електронното управление разговаря с представител на Google
©
Още по темата
/
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
15.10
Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим
07.10
Антон Пулийски: Напълно заменяне на човешкият труд в журналистиката не е възможно към този етап
29.09
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
17:24
Министър Дилов: Икономическите връзки между България и Франция през последните години са интензивни
16:56
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
16:40
Най-големият доставчик на софтуерно осигуряване в Европа иска да увеличи инвестициите си в България
15:25
Социалното министерство стартира проект за подобряване на условията в много сфери от обществения живот
11:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.