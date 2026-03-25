Найден Тодоров по отношение на темата с отпуснатите на Иво Аръков средства от Национален фонд “Култура" (НФК), предаде репортер на ФОКУС.
Тодоров посочи, че основният проблем е, че държавата няма ясна стратегия за развитието на културата ни и не определя в каква посока трябва да се движи тя.
"Сега се оказва, че публични средства се раздават за неща, върху които всъщност държавата няма влияние. За да могат да бъдат предотвратени всякакви спекули за какво се дават държавни средства и за да е ясно какво се случва, бъдещата политика на държавата трябва да е такава, че НФК като продуцент на българска култура да задава темите, по които да се твори и по които държавата ще финансира културата", коментира министърът и посочи, че се надява с приемането на стратегията за развитието на българската култура, такива случаи повече няма да има.
"По такава вече се работи", каза още той.
Министърът на културата за скандала с Иво Аръков: Тече проверка
©
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.