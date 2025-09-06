© виж галерията В деня на българското Съединение министърът на правосъдието на Република България Георги Георгиев откри първия паметник на генерал Владимир Вазов в София.



Пред новооткрития паметник на видния военачалник и кмет на София бе строен почетен караул от Националната гвардейска част. Специален гост на събитието беше и Григорий Вазов.



"Днес отдаваме почит на един изключителен българин и пълководец, който по достойнство е признат от великите сили и чужди армии за неговите заслуги. Той е обичан от българската армия и наричан от българските войници "нашият генерал“, защото никога не се е крил зад укрепленията, а е бил редом до тях на първата линия“, заяви в посланието си към участниците и гостите в събитието министър Георгиев.



Той припомни онзи паметен миг в Лондон през далечната 1936 година, когато по време на честванията от края на Първата световна война, пред 3000 военнослужещи главнокомандващият церемонията лорд Милн заповядва: "Свалете знамената! Минава генерал Вазов – победителят от Дойран!“.



"Генерал Вазов е не само велик войн, но и строител на съвременна България“, изтъкна министър Георгиев. Като градоначалник на София той има голям принос за европейския облик на нашата столица – от градския транспорт и неговата модернизация, през изграждането на културните институции и началото на изграждането на Рилския водопровод. Ще бъде запомнен и с това, че слага край на политическите чистки в общината", изтъкна Георги Георгиев.



Генерал Вазов е пример как с чест, дълг и отговорност се служи на Отечеството – не само в окопите, но и в ежедневната му мисия като държавник.



Изграждането на паметник на генерал Вазов в София е кауза, с която Георгиев лично е ангажиран от 2022 г.. Тогава инициативата за поставянето на монумента е одобрена с решение на Столичния общински съвет. Министър Георги Георгиев изказа благодарност към всички, които имат принос за осъществяването на това високоблагородно начинание. Той специално открои приносът на Йорданка Фандъкова, доц. Тодор Чобанов, Ева Митова, Малина Едрева, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Борислав Бориславов, Радослав Абрашев, Веселин Калановски и Петър Захариев.



Първият паметник на генерал Владимир Вазов в град София е създаден от талантливия скулптор Борис Борисов. Представлява 230-сантиметрова фигура от бронз, поставена върху гранитен постамент. Проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на "Сиела Норма“ АД след повече от три години работа.



На тържествената церемония присъстваха и кметът на столицата Васил Терзиев, зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, представители на Българската православна църква, общински съветници, представители на институции и граждани.