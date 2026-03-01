Ирена Георгиева, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме ви, че вчера по указание на министърът на външните работи Надежда Нейнски бе формиран Кризисен щаб във връзка със започналата военна ескалация между Израел, САЩ и Иран и в подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.
Министерството на туризма е в непрекъсната координация с МВнР – както с Кризисния щаб, така и със Ситуационния център. Георгиева съобщи, че в Министерството на турзима също е сформиран Кризисен щаб. Тя посочи, че наши сънародници са блокирани и на Малдивите, Сейшелите и в Оман.
"Те не могат да се приберат, защото авиокомпаниите, с които са тръгнали и предстои да се върнат, трябва да преминат през Доха или през Дубай“, уточни министърът на туризма.
"Ако туроператорите с местния си партньор са намерели начин да удължат присъствието на групата и са закупили билети за полети, които се осъществяват, това е допустимо, но следва да става с отговорността на туроператора“, обясни Ирена Георгиева.
"Посъветвали сме да се поддържа връзка и с дипломатическите представителства на място. В момента актуализираме и списъка на хотелите, в които са настанени организираните туристи. Покрай тях получаваме информация и за индивидуални туристи", каза още тя.
"Няма информация за пострадали или загинали български граждани", заяви от своя страна директорът на "Консулски отношения" към МВнР Николай Ванчев.
"819 краткосрочно пребиваващи в Дубай са се заявили, 345 дългосрочно пребиваващи са се заявили като присъствие на място. Гражданите имат достъп до храна, настанени са и изчакват на място колко време ще продължи ситуацията. Това се очаква да продължи четири дни, така че очакваме да видим дали тази прогноза ще се сбъдне", каза Ванчев.
Ванчев посочи още, че имат готовност за отваряне на въздушните пространства.
"Имаме един самолет на летището в Дубай, капацитетът му е запълнен в момента. Говорено е с държавния оператор, правителственият самолет е на разположение. Имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства, да ползваме капацитета за съдействие на гражданите по места", обясни още той.
"Кризисният щаб работи денонощно", заяви директорът на дирекция "Ситуационен център“ Таня Димитрова. За 24 часа днес са обработени над 150 имейла само за Обединените арабски емирства и над 150 обаждания на телефоните.
Министърът на туризма: В Близкия изток има 1397 организирани български туристи, не предприемайте индивидуални опити за напускане на региона
