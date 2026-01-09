Минус 19 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 8 градуса
- Пловдив 1 градус
- Варна минус 3 градуса
- Бургас минус 2 градуса
- Русе минус 4 градуса
- Стара Загора минус 4 градуса
- Благоевград минус 7 градуса
