Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 19 градуса (връх Мусала). Същевременно най-топло е в Пловдив и Хасково - 1 градус по Целзий, където единствено температурата не е отрицателна.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 8 градуса

- Пловдив 1 градус

- Варна минус 3 градуса

- Бургас минус 2 градуса

- Русе минус 4 градуса

- Стара Загора минус 4 градуса

- Благоевград минус 7 градуса