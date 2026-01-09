Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 19 градуса (връх Мусала). Същевременно най-топло е в Пловдив и Хасково - 1 градус по Целзий, където единствено температурата не е отрицателна.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 8 градуса- Пловдив 1 градус- Варна минус 3 градуса- Бургас минус 2 градуса- Русе минус 4 градуса- Стара Загора минус 4 градуса- Благоевград минус 7 градуса