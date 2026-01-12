Сподели close
Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 22 градуса (връх Мусала). Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 6 градуса

- Пловдив минус 3 градуса

- Варна минус 4 градуса

- Бургас минус 2 градуса

- Русе минус 6 градуса

- Стара Загора минус 4 градуса

- Благоевград минус 3 градуса