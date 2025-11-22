Ивайло Мирчев от "Демократична България" коментира утрешното заседание на ОИК-Варна, на което ще бъде разгледано бъдещето на арестувания кмет на морската ни столица Благомир Коцев, предаде БНТ.
"Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор", коментира Мирчев.
Мирчев: Целта е да се отиде на избори във Варна
