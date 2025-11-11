Ивайло Мирчев във Facebook пост.
Коментарът му идва на фона на сутрешното изказване на председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов, който заяви, че "България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни. Страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната - в бази на агенцията и в големи лицензирани складове''.
"По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството.Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон", написа той.
Мирчев обясни, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на "Лукойл“, използва се и продуктопроводът на "Лукойл“, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в "Лукойл“.
"А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват транзакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво?", попита Мирчев и заяви, че с блокирането на дружествата на "Лукойл“ ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси.
"Около една трета (30 дни) от тези 90-дневни запаси се намират в чужбина. Според шефа на резерва те могат да бъдат доставени в България до 45 дни след поискване. Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем и въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави (на хартия)?", написа още Мирчев.
"Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова.
Едно е сигурно - България моментално трябва да поиска резервите си от чужбина".
Мирчев: Част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи през "Лукойл"!
