Бойко Борисов плашеше, че с падането на правителството рискуваме еврозоната, а Копейкин (активиран от ГЕРБ) поиска отлагането ѝ с година, от Европейската комисия ги опровергаха: "Еврото в България от 1 януари е необратимо! Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод сутрешното изказване на председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, че парламентарната им група внася проекторешение, с което парламентът да задължи Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.
"Ще има и други политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната, ще лъжат, ще опитват да абдикират от собствената си отговорност", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че идват избори и тяхната задача е да защитят правото да живеем в свободна и европейска България.
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
© Булфото
Още по темата
/
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Гуверньорът на БНБ се срещна с директора на ESM в Люксембург. За първи път там бе издигнат българският трибагреник
11.12
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
10.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
13:22
Мая Илиева: Здравеопазването е секторът, който никой не желае да реформира и да го накара да работи така, както трябва
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.