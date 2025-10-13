Новини
Мирчев: Очакваме Борисов да се снима с Пеевски под герба в кабинета му
Автор: Георги Кирилов 16:11Коментари (0)59
© Булфото
Председателят на КПК Антон Славчев се покри, прати ни някакви двама служители, които ни обещават, че ще ни дадат отговори.

Това заяви съпредседателят на ,,Да, България'' Ивайло Мирчев, който заедно с Божидар Божанов отидоха пред антикорупционната комисия.

Божанов поясни причината за тяхното посещение.

"Нямаме отговори. Поводът са сигнали, които подадохме до комисията и прокуратурата срещу председателя на ДПС Делян Пеевски. Те са за "компроматната му банка, с която той държи, заплашва, изнудва магистрати, политици, министри", както и заради несъответствие от около 100 млн. лв. в подадената от Пеевски декларация за имуществено състояние".

"Обещахме утре пак да сме тук. И така всеки ден, докато не получим становището", заяви Ивайло Мирчев и пита защо Делян Пеевски има разминаване от 100 милиона лева в доходите си спрямо декларацията.

"Пеевски си купи изборите. Това е част от овладяването на институциите", заяви той, визирайки вота в Пазарджик. Виждаме обезсилването на ГЕРБ и унижението на Бойко Борисов. Затова очакваме лидера на ГЕРБ да се снима с Пеевски под герба в кабинета на лидера на ДПС", заявърши Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" алармира, че днес ситуацията се разиграва в Пазарджик, утре в други градове. 

"Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове , коментира и Божанов. Ще се мисли дали да се търси касиране вота, но за ДБ е възмутително и поведението на МВР. Но пък ДБ имат план за отпор на завладяната държава".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Актуални теми
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
