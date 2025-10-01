ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Мирчев: Пишем "Слаб 2" на сайта "Колко струва", да се върнат да си напишат домашното
"Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП", заяви той.
"Полицаите носят бодикамери, когато си поискат - нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма. Затова от ДБ внасяме и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ". Така Мирчев коментира случилото се с двамата служители, поискаха подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: