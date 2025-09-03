Новини
Мирчев поиска оставката на Зафиров заради визитата му в Китай
Автор: Ваня Кузманова 14:55
©
"Искаме оставката на Зафиров. Български вицепремиер от правителство, което декларира, че е евроатлантическо, изведнъж се оказва, че гледа на Изток", заяви пред журналисти депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев във връзка с визитата му в Китай.

По думите му следващата визита на Зафиров "очакваме да бъде в севернокорейската столица". "В тази ситуация особено важна е ролята на премиера, който "сам трябва да поиска оставката на вицепремиера, ако не иска унижението да продължава", допълни Мирчев.

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вота на недоверие.

"Ще бъде насочен към секторите "Правосъдие" и "Вътрешни работи". Изграждаме все по-активно местни структури, защото целта ни са местни избори. През следващите години нашите местни структури ще работят на терен с особено усилие, за да покажем алтернатива и на местно ниво", каза още Божанов.

